Eine Enthüllung des Tesla Roadster ist für Ende des Jahres geplant. 2025, also mit mindestens fünf Jahren Verspätung, wollen Tesla und SpaceX das Auto ausliefern. Die erneute Ankündigung dürfte auch dem Konkurrenzdruck aus China geschuldet sein.

Elon Musk lässt die Pläne für den Tesla Roadster wieder aufleben. Das Hochleistungsauto des US-Autobauers soll nun mit mindestens fünf Jahren Verspätung auf den Markt kommen. Der Milliardär erklärte in einer Reihe von Beiträgen auf der Plattform X, dass das Auto eine Zusammenarbeit zwischen Tesla und SpaceX sein wird. Eine Roadster-Enthüllung ist für Ende des Jahres geplant, und die Unternehmen wollen das Auto im nächsten Jahr ausliefern.

Musk stellte Ende 2017 erstmals einen Roadster-Prototyp der zweiten Generation vor und sagte damals, dass das Auto drei Jahre später auf den Markt kommen würde. Tesla verlangte damals bis zu 250.000 US-Dollar für Reservierungen. Das Unternehmen war zu dieser Zeit knapp bei Kasse und kämpfte darum, die Produktion der Model 3-Limousine hochzufahren.

„Sie werden den Roadster mehr lieben als Ihr Haus“

Im Zuge der erneuten Anpreisung des Roadsters griff der Tesla-Chef auf einige seiner eigenen früheren Posts in dem sozialen Netzwerk zurück, das ihm jetzt gehört. Im Juni 2018, als Musk auf das Angebot eines SpaceX-Raketenantriebspakets anspielte, schrieb er, dass er nach dem Verkauf seines ersten Unternehmens die Wahl zwischen dem Kauf eines Hauses oder eines McLaren hatte. Er entschied sich für das Auto. „Sie werden den neuen Roadster mehr lieben als Ihr Haus“, schrieb Musk am Mittwoch in einer Antwort auf seinen eigenen Beitrag.

Auch Tesla-Konkurrent BYD präsentiert Supersportwagen

Musk erwähnte in seinem Posting nicht, dass Teslas größter Konkurrent bei Elektrofahrzeugen gerade ein Hochleistungsmodell vorgestellt hat. Der chinesische Autobauer BYD stellte Anfang dieser Woche den Yangwang U9 vor – einen umgerechnet 233.000 Dollar teuren Supersportwagen, der gegen die Benzinschlucker von Ferrari NV und Lamborghini antritt.

BYD, das im vierten Quartal des vergangenen Jahres mehr Elektroautos als Tesla verkauft hat, gab an, dass der U9 in 2,36 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigen wird. Musk schrieb, dass Tesla eine Zeit von weniger als einer Sekunde von null auf 100 km/h anstrebt.

Vor rund sechs Jahren feuerte Elon Musk einen Prototyp des Roadsters in den Orbit. APA / AFP / Ho

Der Roadster der ersten Generation von Tesla basierte auf dem Fahrgestell des Lotus Elise und wurde 2012 eingestellt, als das Unternehmen die Limousine Model S auf den Markt brachte. Im Februar 2018 brachte Musk seinen kirschroten Roadster mit einer SpaceX-Rakete in den Orbit. (Bloomberg/red.)