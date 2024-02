Kind in Hundebox gesperrt: Prozess im Finale

Die Verhandlung um den Buben, der von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt wurde (dieser „Käfig“ war auch im Gerichtssaal zu sehen, siehe Bild), soll am Donnerstag enden.

Im Landesgericht Krems geht am Donnerstag die Fortsetzung des Prozesses gegen zwei Frauen über die Bühne: Angeklagt sind die 33-jährige Mutter, die 2022 ihren damals zwölfjährigen Sohn durch fortgesetzte Quälereien beinahe zu Tode gebracht haben soll (die Anklage lautet auf Mordversuch) – und eine Freundin der Mutter, welche sich laut Anklage an der Gewaltausübung beteiligte.

Die Mutter, der außer Mordversuch auch Kindesmisshandlung und Freiheitsentziehung angelastet wird, könnte im Fall einer Verurteilung bis zu lebenslange Haft „ausfassen“. Sie soll ihren Sohn geschlagen, misshandelt und immer wieder in einer Hundebox eingesperrt haben. Auch soll sie ihn regelmäßig bei offenem Fenster mit kaltem Wasser übergossen haben.

Die Strafdrohung für die mutmaßliche Komplizin (die Anklage lautet hier auf fortgesetzte Gewaltausübung) beträgt bis zu 15 Jahre Gefängnis. Diese Frau (40), eine Freundin der Mutter, soll ebendieser Anweisungen zu den Quälereien des Buben gegeben haben.

„Steuerungsfähigkeit noch gegeben“

In dem von Peter Hofmann erstellten psychiatrischen Gerichtsgutachten wird der 33-jährigen Mutter eine „schwerwiegende und nachhaltige psychische Störung“ attestiert. Das Stadium der Unzurechnungsfähigkeit sei aber nicht erreicht, die Frau habe auch „nicht unter einem Wahninhalt“ gehandelt. Die Steuerungsfähigkeit sei im Tatzeitraum zwar erheblich eingeschränkt, jedoch nicht aufgehoben gewesen.

Vorliegend war laut Hofmann bei der Mutter zudem eine „schwere emotionale Störung“. Die 33-Jährige habe „kein Empfinden mehr für die Absurdität dieser Situation“ gehabt. Der Sachverständige sprach von einer „monströsen kriminellen Handlung über langen Zeitraum“. Es bestehe eine große Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Mutter in absehbarer Zeit erneut schwere Körperverletzungsdelikte begehen werde. Die Frau hatte zuletzt mit ihrem Sohn in einer Wohnung im Waldviertel gelebt.

Auch 40-Jährige gefährlich

Ähnlich verhält es sich in Sachen Gefährlichkeit mit der 40-jährigen mutmaßlichen Komplizin. Diese sei ebenfalls zurechnungsfähig gewesen, konstatierte Hofmann. Falls sich die Zweitangeklagte tatsächlich wie in der Anklage vorgeworfen verhalten habe, deute das eindeutig auf „innerlich große Abgründe“ und „mangelnde Empathie“ hin. Für beide Frauen beantragte die Staatsanwaltschaft Krems zusätzlich zum Strafausspruch eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.

Die 33-jährige Hauptangeklagte ist teilweise geständig. Die von Anwältin Astrid Wagner verteidigte Frau bestreitet den ihr angelasteten Mordversuch. Die 40-Jährige (Verteidigung: Sascha Flatz) bestreitet den Anklagevorwurf zum Teil.

Im Rahmen einer kontradiktorischen Vernehmung (von dieser gibt es ein Video, welches zuletzt im Gericht abgespielt worden war) berichtete der mittlerweile 13-jährigen Bub über oftmalige Misshandlungen durch seine Mutter in der gemeinsamen Wohnung. Auch die Zweitangeklagte beschrieb er als „nicht so nett“. Generell zeigte sich das Kind in der rund 45 Minuten dauernden Aufnahme eher wortkarg.

Einlieferung des abgemagerten Kindes

Eindrücklich war zuletzt die Aussage jener Sozialarbeiterin, die mit ihrem Einschreiten dafür gesorgt hatte, dass der damals Zwölfjährige im November 2022 ins Krankenhaus kam und überlebte. Die Frau hatte die Kindsmutter einst im Rahmen der ambulanten Elternberatung betreut.

Am 22. November 2022 hatte die Sozialarbeiterin abends ein „wirres und komisches Telefonat“ mit der Zweitangeklagten geführt, von der sie damals zum ersten Mal gehört hatte. Die 40-Jährige habe erzählt, dass sie ein Video geschickt bekommen habe, auf dem der Zwölfjährige „in bedenklichem Zustand“ zu sehen sei. Aufgrund anhaltender Nervosität der Anruferin entschied die Sozialarbeiterin, sich gemeinsam mit der 40-Jährigen zur Wohnung der Erstangeklagten zu begeben.

Die Situation vor Ort sei „einfach nur surreal und skurril“ gewesen, gab die Zeugin zu Protokoll: „Ich bin sehr erschrocken.“ Der Bub sei nicht ansprechbar gewesen und auf dem Boden gelegen. „Es war definitiv klar, dass er Hilfe braucht.“ Die Sozialarbeiterin erzählte im Zeugenstand weiter, sie habe die Mutter mehrmals, zuletzt „laut und scharf“, aufgefordert, die Rettung zu holen. Dem sei die Frau dann „mechanisch“, ohne Emotionen, nachgekommen.

Posttraumatische Belastungsstörung

Ein Kinderarzt, der den Buben auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krems nach der Einlieferung ins Krankenhaus im November 2022 untersucht hatte, berichtete von einem vor allem anfangs sehr prekären Gesundheitszustand. Derzeit gehe es dem Buben aber körperlich wieder gut. Bereits am ersten Prozesstag sah eine Gutachterin beim nun 13-Jährigen die „Wahrscheinlichkeit stark erhöht, dass er zukünftig in seiner Persönlichkeit verformt bleiben wird“. Eine posttraumatische Belastungsstörung liege vor.

Nun lebt das Kind bei seinem Vater, der auch die alleinige Obsorge hat. Der Dreizehnjährige gehe gerne in die Schule und sei „der liebste Bub“, führte der 37-Jährige aus.

Eine ehemalige Lehrerin hatte im Zeugenstand ausgesagt, dass in der Schule im Herbst 2022 - trotz zahlreicher Fehltage - sehr wohl aufgefallen sei, dass das Kind „sehr abgemagert“ war. Am 25. Oktober sei seitens der Schule eine Gefährdungsmeldung versandt worden. Wenig später kam eine ebensolche Meldung eines Waldviertler Landesklinikums hinzu.

Kritik an der Kinder- und Jugendhilfe

Zwei Vertreter der Kinder- und Jugendhilfe führten unangekündigte Hausbesuche bei Mutter und Sohn ins Treffen, einen am 28. Oktober und einen am 18. November 2022. Mehrere Punkte seien angesprochen worden, mit dem Buben alleine sei aber nicht gesprochen worden. Vor allem beim zweiten Termin ortete ein Sozialarbeiter eigenen Angaben zufolge zwar Auffälligkeiten, aber „keine Grundlage für eine Gefahr-im-Verzug-Maßnahme“. Eine mehrere Themen umfassende Niederschrift sei aufgesetzt worden. Aufgetragen wurden darin beispielsweise eine neuerliche ärztliche Abklärung sowie eine Begutachtung durch eine Psychologin des Landes mit Termin am 30. November, zu der es aber nicht mehr kam.

Seitens der ins Schussfeld der Kritik geratenen Kinder- und Jugendhilfe war im Vorjahr betont worden, dass eine sofortige Prüfung der internen Abläufe nach Bekanntwerden des Falls ergeben habe, dass „alle Vorgaben eingehalten wurden“. Indessen ist eine sechsköpfige, unabhängige Expertengruppe eingesetzt worden. Deren Tätigkeit sei in der „finalen Phase“, hieß es zuletzt aus dem Büro der niederösterreichischen Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Ein genauer Zeitpunkt für die Präsentation des Abschlussberichts steht aber nicht fest.

„Beinahe zu Tode gequält“

„Zwei Frauen haben ein Kind beinahe - Gott sei Dank nur beinahe - zu Tode gequält“, hatte die Staatsanwältin beim medial stark beachteten Prozessauftakt am Montag zu dem Fall gesagt. Zugespitzt hatte sich die Sachlage um den 22. November 2022, auf diesen Zeitraum bezieht sich auch der Vorwurf des versuchten Mordes. Die Körpertemperatur des abgemagerten Burschen betrug damals nur noch 26,8 Grad Celsius. (m. s./APA)