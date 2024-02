Bitcoin-Höhenflug lässt Kryptobörse Coinbase zeitweise kollabieren

Richard B. Levine via www.imago-images.de

Nachdem Bitcoin am Mittwoch erstmals seit November 2021 die Marke von 60.000 Dollar geknackt hat, nahm die Rally noch deutlich an Fahrt auf. An der größten Kryptobörse Coinbase kam es zu temporären Ausfällen.

Nachdem Bitcoin am Mittwoch erstmals seit November 2021 die Marke von 60.000 Dollar geknackt hat, nahm die Rally noch deutlich an Fahrt auf. An der größten Kryptobörse Coinbase kam es zu temporären Ausfällen. Richard B. Levine via www.imago-images.de

An der größten US-Börse für digitale Vermögenswerte stieg der Datenverkehr so stark an, dass es temporär zum Ausfall von Diensten kam. Einige Nutzer sahen beim Wert ihrer Portfolios zeitweise die Angabe „null“.

Nachdem Bitcoin am Mittwoch erstmals seit November 2021 die Marke von 60.000 Dollar geknackt hat, nahm die Rally noch deutlich an Fahrt auf. Am Abend wurden zeitweise 63.968 Dollar für die weltgrößte Kryptowährung gezahlt und damit 13 Prozent mehr als am Vortag.

An der größten US-Börse für digitale Vermögenswerte, Coinbase, stieg der Datenverkehr so stark an, dass es temporär zum Ausfall von Diensten kam. Einige Nutzer sahen beim Wert ihrer Portfolios zeitweise die Angabe „null“. Zudem gab es Fehler bei Kaufs- und Verkaufstransaktionen.

Bitcoin-Kurs wird von mehreren Faktoren beflügelt

„Der Optimismus in Bezug auf Bitcoin wird durch das Zusammenspiel mehrerer Faktoren angetrieben: die Zuflüsse von BTC-ETFs in den USA, die bevorstehende Verringerung der Bitcoin-Neuemissionen, das sogenannte Halving, und der insgesamt wiedererwachte Optimismus in Bezug auf die Krypto-Anlageklasse als Ganzes“, erklärte Jonathon Miller, Managing Director der Kryptobörse Kraken Australia.

Im frühen Donnerstagshandel notierte der Bitcoin bei 62.482 Dollar. Das Rekordhoch liegt bei 68.991,85 Dollar. Der Wert von Bitcoin hat sich seit Anfang letzten Jahres mehr als verdreifacht, nachdem er im Jahr 2022 um 64 Prozent eingebrochen war. Das ist ein bemerkenswertes Comeback nach einer Reihe von Skandalen und Insolvenzen, die Zweifel an der Lebensfähigkeit von Kryptowährungen aufkommen ließen. (Bloomberg)