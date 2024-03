Im Iran wird am Freitag nicht nur über das Parlament abgestimmt. Auch die 88 Mitglieder des Expertenrates werden gewählt. Sie haben eine wichtige Rolle. Denn sie bestimmen, wer als Revolutionsführer das Land beherrscht.

Er ist eines der mächtigsten Gremien der Islamischen Republik Iran, auch wenn er nur selten in Erscheinung tritt: der sogenannte Expertenrat. Gemeinsam mit der Parlamentswahl wird am Freitag im Iran auch über die Zusammensetzung dieses Rates abgestimmt. Seine 88 Mitglieder entscheiden die wichtigste Frage im Staat: Wer wird Revolutionsführer auf Lebenszeit und damit der mächtigste Mann im Iran? Weil Amtsinhaber Ali Khamenei bald 85 Jahre alt wird, könnte sich die Nachfolgefrage in der neuen achtjährigen Amtsperiode des Rates bis 2032 stellen. Potenzielle Kandidaten für Khameneis Posten laufen sich schon warm.