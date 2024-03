Sophie Kratschmer: Wir haben uns auf den Begriff Streuobstflächen geeinigt, weil nicht alle Bäume auf einer grünen Wiese stehen. Es sind also Flächen, auf denen Obstbäume frei stehen. Meist sind unterschiedliche Arten und Sorten nebeneinander, ganz anders als in Plantagen. Der Streuobstanbau in Österreich ist seit Dezember 2023 als immaterielles Kulturerbe von der Unesco anerkannt.