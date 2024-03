Aktionäre bleiben eine seltene Spezies

Nur jeder Vierte in Österreich besitzt Wertpapiere. Der heimische Finanzmarkt ist dabei deutlich von Männern dominiert.

Wenn der US-Investmentguru Warren Buffet, wie vor wenigen Tagen passiert, seinen jährlichen Brief an die Aktionäre veröffentlicht, findet dieser weltweiten Anklang. Allein in Österreich dürfte das Echo wohl relativ ungehört verhallen. Denn die Österreicherinnen und Österreicher interessieren sich nach wie vor nur bedingt für den Kapitalmarkt. Nur 27 Prozent der Menschen sind hierzulande im Besitz von Wertpapieren, das sind rund 2,1 Millionen Finanzmarktteilnehmer.