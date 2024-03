Bildungsminister Polaschek: „Strafen sind die Ultima Ratio“

Martin Polaschek: Eltern tragen Verantwortung für ihre Kinder. Wenn sie ihre elterlichen Pflichten gegenüber den Kindern und der Schule nicht erfüllen, dann braucht es auch Strafen. Aber Strafen sind die Ultima Ratio. Strafen allein helfen nicht, es braucht klare Konzepte und Maßnahmen, wie Eltern in die Bildungskarrieren ihrer Kinder eingebunden werden. Gerade in Wien ist es ein Riesenthema, dass Eltern sich weniger darum kümmern. Darum war ich der Meinung, dass man sich gerade in Wien erst einmal stark machen müsste, die Eltern aktiver ins Boot zu holen.