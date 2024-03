„Unser Selbstbewusstsein könnte besser sein“

Wir haben deshalb jüngst in Deutschland eine Studie zum Skinachwuchs gemacht, um dieser Frage nachzugehen. Das Ergebnis ist, dass das Interesse am Skisport ungebrochen hoch ist, aber es nimmt von Generation zu Generation ab. Das heißt aber nicht, dass das Interesse am Winterurlaub abnimmt. Der Saisonstart war sehr gut. Im November und Dezember gab es ein Plus von mehr als fünf Prozent (bei den Nächtigungen). Ein Teil der Familie fährt weiterhin Ski, die anderen gehen langlaufen oder machen eine Skitour.