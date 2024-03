Regina Walter-Philipp Ewald Lochner und Ardjana Gashi berichten von mehr Menschen in Wien, denen es nicht gut geht.

Das psychische Befinden von 28 Prozent der Menschen in Wien ist schlechter als vor einem Jahr. Betroffen sind vor allem Frauen.

Hunderttausenden Menschen in Wien geht es schlecht. Beziehungsweise geht es 28 Prozent der Menschen in Wien schlechter als noch im Jahr zuvor. Rechnet man das auf die Wiener Bevölkerung um, sind das mehrere Hunderttausend Menschen. Das geht aus der Befragung zur psychosozialen Gesundheit in Wien hervor, die seit 2020 jährlich durchgeführt wird und deren Ergebnisse der „Presse“ vorab vorliegen.