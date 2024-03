„Frauen und Mädchen sind eher in Gefahr, im Netz beschimpft zu werden“

Hasskommentare, Beleidigungen oder Drohungen: Frauen werden häufig Opfer von Gewalt in sozialen Netzwerken. Umso wichtiger sei, sich gegenseitig – auch virtuell – zu unterstützen.

In sozialen Netzwerken sinkt die Hemmschwelle, andere Personen(gruppen) zu beleidigen, sie zu degradieren oder sogar zu bedrohen. Besonders Frauen sind davon betroffen, weiß die pädagogische Leiterin bei Safer Internet, Barbara Buchegger. In ihrer Funktion beschäftigt sie sich primär mit Jugendlichen. „Wenn ich mit jungen Frauen über Gewalt im Netz spreche, zeigt sich, dass sie keinen Unterschied zwischen offline und online machen. Die Wertigkeit ist ident. Oft können sie nicht einmal mehr rekonstruieren, ob ein Gespräch virtuell oder in der Realität stattgefunden hat.“