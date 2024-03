Eine Initiative will im Kanton Zürich einen durchgehenden Spazierweg am See. Hat die Abstimmung am Sonntag Erfolg, können Grundstücksbesitzer enteignet werden – teilweise ohne Entschädigungszahlungen.

Die flachen und rechteckigen Platten stechen hervor, denn links und rechts von diesem Steg liegen große Steinbrocken wild herum. Das Wasser: türkis und klar. Die Umgebung: ruhig, grün und gepflegt. Das Haus: eine aufgeräumte Villa im klassischen, europäischen Stil. Der Preis: laut Inserat zwischen 20 und 25 Millionen Franken. Das Anwesen in der Gemeinde Stäfa bietet mehr als 400 Quadratmeter Wohnraum, und noch mehr Garten- und Grünfläche. Aber unschlagbar ist hier ein anderes Argument: Das Haus hat einen privaten Zugang zum Zürichsee. Von diesem Garten aus hat man nichts anderes als die schöne Weite im Blick, sie reicht bis zum gegenüberliegenden Ufer und den Hügeln dahinter.