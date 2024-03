Zwei Stunden hatte Taiwan eine Botschaft (im Theater)

Vor Flaggen und Tafel: Debby Szu-Ya Wang, David Chienkuo Wu, Chiayo Kuo in „Dies ist keine Botschaft“ im Volkstheater.

Vor Flaggen und Tafel: Debby Szu-Ya Wang, David Chienkuo Wu, Chiayo Kuo in „Dies ist keine Botschaft“ im Volkstheater. Volkstheater

„Dies ist keine Botschaft (Made in Taiwan)“: Die Gruppe Rimini Protokoll zeigte bei ihrem Gastspiel im Wiener Volkstheater meisterhaft die Möglichkeiten – und Grenzen – des postdramatischen politischen Theaters auf.

Schon wieder ein (theatralischer) Staatsakt im Wiener Kulturleben: Am Freitag erst hatte Milo Rau, der neue Intendant der Wiener Festwochen, im Hotel Imperial die Gründung einer „Freien Republik“ bekanntgegeben; am Samstagabend eröffnete die Gruppe Rimini Protokoll im Volkstheater eine Botschaft von Taiwan. Es bestehen wesentliche Unterschiede. Erstens, dass es in Österreich schon eine – nach allen üblichen Interpretationen des Wortes auch freie – Republik gibt, aber keine Botschaft der gemeinhin als Taiwan bekannten Republik China.