Med-Uni Graz-Rektorin: „Ich will nicht hören, was alles gut läuft!“

Andrea Kurz: Die Expertise, die ich über die Jahre in den Staaten gesammelt habe, bezieht sich nicht nur auf meine Forschungsbereiche, sondern auch auf Visionen, Werte und Prozessänderungen. Wie gehen wir mit Regulationen um? Wie mit Compliance? Was bedeutet eigentlich akademische Freiheit? Das sind Dinge, über die ich mir sehr den Kopf zerbreche und die mich hier in Graz natürlich beschäftigen werden. Unabhängig davon, welche Forschung wir machen.