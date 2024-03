Bitcoin klettert auf Euro-Rekordhoch

Bitcoin ist in der Finanzwelt angekommen. Die Nachfrage der neuen Fonds in den USA treibt den Preis in die Höhe. Das Dollar-Rekordhoch rückt in Greifweite.

60.000 Euro musste man am Montagvormittag für ein Bitcoin hinlegen, um 50 Prozent mehr als zu Jahresbeginn. Noch nie war Bitcoin gemessen in der Gemeinschaftswährung so teuer. Das letzte Euro-Rekordhoch hatte die dezentrale Kryptowährung im November 2021 bei knapp über 59.000 Dollar eingestellt. In Dollar kostete eine Einheit am Montag 65.000 Dollar, der Rekord liegt bei 69.000 Dollar. Er rückt in Greifweite.