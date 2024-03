Kate Moss hat eine Doppelgängerin

Ist Kate Moss in Paris für Marine Serre gelaufen? Ja, sagen die einen. Nein, widersprechen die anderen. Aber wer ist diese Frau dann?

Aktuell macht ein Video von Marine Serres Modenschau, am Montag in Paris, die Runde. Ist das Kate Moss, die da über den Laufsteg läuft? Viele im Netz meinen ja, das ist sie. Oder doch nicht? Moss läuft eigentlich kaum noch selbst (2021 etwa gemeinsam mit Tochter Lila Moss für Fendi). Eher ist sie darauf bedacht, mittels eigener Agentur neue Talente für die Branche zu finden.

Es ist obendrein recht unwahrscheinlich, dass Moss für ein derart kleines Label wie Marine Serre läuft, für das sie bisher noch nicht engagiert war. Von dem sie – soweit bekannt – noch nicht einmal ein Kleid getragen hat.

Ist sie auch nicht. Das Model, das am Sontag bei Marine Serre über den Laufsteg lief (und jetzt das Netz auf Trab hält), war nämlich nicht Kate Moss, sondern Denise Ohnona. Das blond zerzauste Haar, der schwarze Eyeliner rund ums Auge, die markante Kieferpartie haben wohl etliche Zuschauer und auch Medien getäuscht. War ja auch der Look – ein Oversize-Hemd, eine Lederjacke und hohe Stiefel – an Moss‘ Stil angelehnt. Im Affekt hatten Zeitungen über Moss und ihr „alterloses Aussehen“ am Laufsteg („Daily Mail“) berichtet. Auch internationale Nachrichtenagenturen benannten die Fotos nach dem Supermodel der Neunzigerjahre. Mittlerweile wurden die Meldungen korrigiert.

Zumindest der Instagram-Name Ohnonas recht deutlich: @iamnotkatemoss, heißt sie dort, zu Deutsch „Ich bin nicht Kate Moss“. In ihrer Bio betitelt sich die Doppelgängerin aber als „World‘s No. 1 Kate Moss Look-alike“. Die Ähnlichkeit zum Supermodel scheint ihr Markenzeichen zu sein. Immer wieder stellt sie Kampagnen-Fotos nach, sogar Moss im Zeugenstand im Prozess von Johnny Depp gegen Amber Heard hat sie imitiert.

Ohnona ist nicht die einzige Doppelgängerin am Modelmarkt. Dalton Dubois wird von vielen als Bella Hadids „Look-alike“ gehandelt. Sie lief schon für Diesel und Burberry. Anders als Ohnona imitiert sie aber nicht Hadids Arbeit und Persona, sie sieht ihr schlichtweg ähnlich.

Der Einsatz von Moss Doppelgängerin dürfte aber ein Publicity-Gag gewesen sein (auch der passende Look war wohl kein Zufall). Gemäß der Aufmerksamkeit, die das Video bekommt, ein durchaus erfolgreicher. (evdin)