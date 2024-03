Unter den vier Klägern sind auch der frühere Twitter-Chef Parag Agrawal und der ehemalige Finanzchef Ned Segal. Insgesamt fordern die Ex-Führungskräfte von Musk 128,6 Millionen Dollar, da dieser sie unter Berufung auf grobe Fahrlässigkeit und vorsätzliches Fehlverhalten gefeuert habe.

Vier ehemalige Top-Führungskräfte von Twitter verklagen den Unternehmer Elon Musk auf über 128 Millionen Dollar Abfindung. Bei den Klägern handelt es sich um den früheren Twitter-Chef Parag Agrawal, den ehemaligen Finanzchef Ned Segal, Ex-Chef-Justiziarin Vijaya Gadde sowie den ehemaligen Chefsyndikus des Kurznachrichtendiensts, Sean Edgett, wie aus Gerichtsunterlagen vom Montag im Bundesgericht in San Francisco hervorgeht.

Die ehemaligen Führungskräfte, die das Unternehmen während der langwierigen und teilweise feindseligen Übernahme durch Musk leiteten, gaben dem Bericht zufolge in der Klageschrift an, dass der Unternehmer sie unter Berufung auf grobe Fahrlässigkeit und vorsätzliches Fehlverhalten gefeuert habe. Sie bestritten dies. Die Social-Media-Plattform X, früher bekannt als Twitter, reagierte nicht sofort auf eine Reuters-Anfrage nach einem Kommentar.

Unmittelbar nach Übernahme gefeuert

Die Manager verwiesen auch auf Musks vor einigen Monaten erschienene Biografie, in der beschrieben wurde, wie er sie schnell feuern wollte, bevor sie ihre Aktienoptionen einlösen konnten. Die Aktienpakete spielen auch die zentrale Rolle bei den Forderungen der Ex-Manager. So fordert Agrawal rund 57,36 Millionen Dollar. Davon entfällt nur eine Million Dollar auf das ihm laut Abfindungsvereinbarung zustehende Jahresgehalt. Der frühere Finanzchef Ned Segal verlangt knapp 44,5 Millionen Dollar und die einstiegen Rechtsverantwortlichen Vijaya Gadde und Sean Edgett jeweils 20 und fast 6,8 Millionen Dollar. Insgesamt kam so ein Betrag von rund 128,6 Millionen Dollar (rund 118,5 Mio. Euro) zusammen.

Der Milliardär und Tesla-Gründer Musk hatte Twitter Ende Oktober 2022 für 44 Milliarden Dollar übernommen. Unmittelbar danach feuerte Musk die vier Manager. Musk hatte den vier Führungskräften vorgeworfen, ihn und die Investoren über die Zahl gefälschter Konten auf der Social-Media-Plattform getäuscht zu haben. Musk benannte Twitter inzwischen in X um und will auf Basis des Dienstes eine Allzweck-Plattform unter anderem für Kommunikation und Job-Suche aufbauen. Er räumte mehrfach ein, dass sich die Umsätze wegen der Abwanderung großer Werbekunden nach der Übernahme halbiert hatten. (APA/Reuters)