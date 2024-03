Mindestens 150 Flüge und 15.800 Fluggäste seien von der kurzfristig einberufenen Betriebsversammlung betroffen. Auch weitere Warnstreiks sind nicht ausgeschlossen.

Bei den Austrian Airlines (AUA) kommt es erneut zu Ausfällen. Aufgrund einer für kommenden Freitag geplanten Betriebsversammlung des fliegenden Personals streicht die AUA an diesem Tag 150 Flüge, wie die Fluglinie auf APA-Anfrage mitteilte. Die betroffenen Verbindungen seien bereits aus dem System genommen und die Fluggäste informiert worden, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der „Presse“. Weitere kurzfristigen Anpassungen im Flugplan seien überdies möglich.

Ein weiterer Warnstreik des Personals ist nämlich nicht ausgeschlossen. Bereits in der Vorwoche beschlossen die Beschäftigten und deren Vertreter auf einer Betriebsversammlung, in einen ersten Warnstreik zu gehen. Dieser dauerte am Freitagnachmittag bis 17 Uhr und sorgte für 26 zusätzliche Flugausfälle. Die AUA bittet ihre Fluggäste daher, den Flugstatus regelmäßig zu überprüfen.

Keine Einigung in Sicht

Grund für die Streichungen sind die stockenden Kollektivvertragsverhandlungen. 4,5 Prozent lautet das Angebot des Unternehmens. Für die Beschäftigten und deren Vertreter zu wenig. Die AUA bezieht sich bei ihrem Angebot auf die Inflation des Euroraums zwischen März 2023 und Februar 2024. Zum Vergleich: In Österreich lag die Inflation in diesem Zeitraum bei 6,6 Prozent.

Begründet wird das vergleichsweise niedrige Angebot mit dem internationalen Geschäft der Fluglinie. „Wir sind im internationalen Wettbewerb und 75 Prozent unserer Tickets werden auch von internationalen Gästen gekauft“, hieß es dazu gegenüber der „Presse“. Man zeige sich bereit, über andere Methoden als eine direkte Lohnerhöhung in die Nähe der heimischen Inflation zu kommen. So wären etwa Einmalzahlungen, eine höhere Erfolgsbeteiligung oder eine längere Laufzeit des Abschlusses – über zwölf Monate hinaus – eine Möglichkeit.

Der Betriebsrat hat eine andere Sichtweise. Er will nach Angaben des Unternehmens einen Abschluss, der nur für die kommenden zehn Monate bis Ende des Jahres gilt. Bei der zuständigen Gewerkschaft Vida wiederum sieht man vor allem eine deutlich schlechtere Bezahlung der AUA-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter im Verhältnis zu anderen Konzerngesellschaften der Lufthansa-Gruppe.

Man habe in Wien „die beste Performance und die schlechteste Bezahlung“ der Lufthansa-Gruppe, sagt Daniel Liebhart, der bei Vida für Luftfahrt zuständig ist. Das AUA-Personal sei bereits „jahrelang hintangehalten“ worden. Daher erwarte man sich nun einen Schritt auf die Belegschaft zu. Zu konkreten Forderungen will Liebhart nichts sagen, da man die Verhandlungen nicht über die Medien führen wolle. Vor den kommenden Versammlungen seien weitere KV-Gespräche angesetzt, heißt es am Dienstag aus der Gewerkschaft vida. Eine Einigung ist jedoch aktuell nicht in Sicht. (red.)