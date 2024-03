Das FBI hat einen Iraner zur Fahndung ausgeschrieben. Er soll es auf den ehemaligen US-Außenminister Pompeo abgesehen haben. Das Regime will Washington zufolge den Tod des Topgenerals Qassem Soleimani rächen.

Er bewegt sich zwischen Miami und Venezuela. Er spricht Farsi, Spanisch, Französisch und Englisch. Er ist 41 Jahre alt – und ein Mitglied des iranischen Ministeriums für Nachrichtenwesen. In den USA verfolgt der iranische Staatsbürger Majid Dastjani Farahani ganz spezifische Ziele, das vermutet das FBI und hat Farahani nun zur Fahndung ausgeschrieben. Er soll für verschiedene Operationen Individuen rekrutiert haben. Das unscharfe Foto, das das FBI veröffentlicht hat, zeigt einen leger in T-Shirt gekleideten Mann mit ergrauten Haaren und einer Brille mit dünnem Rahmen. Farahani gehört nun zu den meistgesuchten Männern in der Region Miami beziehungsweise Florida.