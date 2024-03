Live ab 9.30 Uhr: OGH entscheidet über Karmasin-Urteil

Ex-Familienministerin Karmasin wurde erstinstanzlich der wettbewerbsbeschränkenden Absprachen für schuldig befunden. Sie erhielt 15 Monate bedingter Haft – und meldete Berufung an. Die „Presse“ berichtet live aus dem Justizpalast.

„Ich bin kein Opfer, aber ich habe Fehler gemacht“, sagte Sophie Karmasin im Mai 2023 im Wiener Landesgericht für Strafsachen. Aber: Sie sei nicht schuldig. Richter Patrick Aulebauer und der Schöffensenat sahen dies anders: „Sophie Karmasin ist schuldig", lautete das Urteil. Konkret setzte es für die frühere Familienministerin (ÖVP) wegen wettbewerbsbeschränkender Absprachen (§ 168b Abs. 1 StGB) eine bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten. Karmasin legte umgehend Nichtigkeitsbeschwerde gegen den Schuldspruch ein. Die Oberstaatsanwälte Gregor Adamovic und Roland Koch meldeten gegen den Freispruch vom Vorwurf des schweren Betruges (§ 147, Abs. 2 StGB) Nichtigkeitsbeschwerde an, gegen die zur Bewährung ausgesetzte Haft eine Strafberufung.

Über die Rechtsmittel entscheiden wird heute, Mittwoch, der Oberste Gerichtshof (OGH) in einer öffentlichen Verhandlung im Großen Saal des Justizpalasts. Doch worum geht es konkret?

Die Causa dreht sich um drei Studien, die Karmasin nach ihrem Ausscheiden aus der Bundesregierung für das Sportministerium erstellt hat. Für diese hatte Karmasin den Zuschlag erhalten, indem sie zwei Mitbewerberinnen – darunter ihre frühere Mitarbeiterin Sabine Beinschab – dazu brachte, „von ihr inhaltlich vorgegebene und mit ihr vorab inhaltlich abgesprochene Angebote an die Auftraggeber zu übermitteln, um sicherzustellen“, dass sie „die Aufträge bekommen würde“, wie es in der Anklageschrift heißt. Beinschab und die zweite Konkurrentin legten demnach zwischen April 2019 und Juni 2021 Angebote, die Karmasin dann jeweils unterbot. Das war nach Ansicht des Erstgerichts „jedenfalls rechtswidrig“ und habe „gezielt den Wettbewerb eingeschränkt“.

Karmasin: „Ich habe mich einspannen lassen“

Verteidiger Wess bewertet den Sachverhalt freilich anders: Karmasin habe das Geld zurückbezahlt – mehr als nötig. Und: Da „alle im Ministerium eingebunden waren“, habe es keine wettbewerbsbeschränkenden Maßnahmen gegeben, schlussfolgerte er. Konkret: Wenn ein Wettbewerb nicht organisiert werde, könne dieser auch nicht beschränkt werden.

Karmasin selbst schilderte die Vorkommnisse so: Nach den Jahren als Ministerin (16. Dezember 2013 bis zum 18. Dezember 2017), sei sie vor dem beruflichen Nichts gestanden und habe „sicherheitshalber eine Entgeltfortzahlung“ beantragt. Obwohl sie während dieser Zahlung nichts verdienen durfte, hielt sie in dieser Zeit Vorträge und Workshops ab und trat gar mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ORF) in einem „Sommergespräch“ für den Sender „Puls4“ auf. Dass sie die Rechnungen erst stellte, als die Entgeltfortsetzung beendet war, sei ein Zufall gewesen. Im März 2019 habe sie dann im Sportministerium eine Arbeit vorgestellt. „Der Sektionschef hat mir signalisiert, dass er damit arbeiten will“, so Karmasin. Man habe ihr gesagt, es sei eine Direktvergabe des Auftrages.

„Das war für mich nachvollziehbar, weil ein Konzept unter 100.000 Euro so vergeben werden kann“, sagte Karmasin. Am 5. April 2019 habe man sie dann jedoch gebeten, „für nachträgliche Dokumentationszwecke zwei weitere Angebote“ zu beschaffen: „Ich wurde gebeten, zwei vertrauenswürdige Unternehmen zu bringen und sie anzuleiten.“ Sie sei dem Wunsch nachgekommen und habe ihre ehemalige Mitarbeiterin Beinschab (sie hat mittlerweile den Status einer Kronzeugin, während gegen Karmasin in der sogenannten Inseratenaffäre noch ermittelt wird) genannt. Sie habe sich damit „einspannen lassen“, räumte sie ein, aber niemanden getäuscht.

WKStA: „Ihr Motto war: nie genug“

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hielt entgegen: „Ihr Motto war: immer mehr, nie genug, und zahlen sollen es die anderen“, sagte Adamovic und ortete „Sozialleistungsbetrug der für Sozialleistungen zuständigen Ministerin“. Karmasin habe nach der Politik ein Berufsverbot gehabt: „Kann eine hochgebildete Frau mit zwei abgeschlossenen Studien daran irgendetwas missverstehen?“, fragte er. „Eine große Farce“ sah er überdies in der Art und Weise, wie im Sportministerium „Scheinangebote“ eingeholt wurden.

Seiner Ansicht nach habe Karmasin nämlich zwischen April 2019 und Juni 2021 den beiden Mitbieterinnen signalisiert, sie sollten überhöhte Anbote stellen, damit Karmasin sicher den Zuschlag erhalte. Zwei Studien wurden übrigens tatsächlich durchgeführt. Dafür verrechnet wurden der Anklageschrift zufolge seitens der „Karmasin Research & Identity GmbH“ einmal 63.600 („Motivanalyse Bewegung und Sport“) im April 2020 sowie 63.890 Euro („Frauen im Vereinssport“) im Juli 2021. Für eine dritte Studie („Kinder und Jugendliche im Vereinssport“) belief sich Karmasins Anbot auf 68.980 Euro – zustande kam sie nicht mehr.

Warum? Der Oberstaatsanwalt formulierte im erstinstanzlichen Verfahren eine These: Hätte es im Oktober 2021 nicht eine Hausdurchsuchung bei Karmasin gegeben, würde das noch heute so gehandhabt. Fest steht: Es gilt die Unschuldsvermutung. Der Liveticker beginnt um 9.30 Uhr: