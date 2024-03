Start-up-Steckbrief: Etwas Neues unter der Sonne

In Zusammenarbeit mit i2b stellen wir regelmäßig Start-ups vor. 2049 Sustainability entwickelt und vermarktet Ersatzbezügen und Sonnenschirmgestelle auf möglichst nachhaltige Weise.

Die Idee

„Sonnenschirmgestelle halten meist länger als zehn Jahre, die Stoffbezüge jedoch nur durchschnittlich drei bis fünf Jahre. Durch uns wird nur mehr der Bezug getauscht und damit Ressourcen geschont und CO2 eingespart“, beschreibt CEO Gerald A. Hollaus.

Was macht die Idee besonders?

„Besonders ist sicher unser international aufgebautes Online-Verkaufssystem, welches auf mehreren Säulen basiert: Google Kampagnen in allen Bereichen, SEO Optimierung und Verkauf auf international und lokalen Marktplätzen“, so Hollaus.

Die größte Hürde?

Die größte Herausforderung liege darin, in Europa auf 25 Amtssprachen verfügbar zu sein. Zudem sei es aufwendig, die Produktentwicklung konstant zu optimieren.

Fehler, die Sie nicht mehr machen würden?

„Oftmals wäre es ratsamer das Tempo etwas herauszunehmen. Wir sind seit dem ersten Jahr profitabel und haben über 1600 Kunden nach dem zweiten Jahr, das spricht auch für sich“, sagt Hollaus.

Anekdoten, die Sie gerne teilen wollen?

„Die Idee ergab sich dabei, im Garten unter einem defekten Schirm zu sitzen. Nach zwei Jahren haben wir für viele Kunden jetzt eine Lösung. Immer wieder gab es schöne Momente, wo wir zu Kunden in Wien selbst gefahren sind um den neuen Schirmbezug zu montieren, das Gefühl von Dankbarkeit der Kunden hat uns motiviert“, beschreibt der Geschäftsleiter.

Das nächste Ziel?

Es sei geplant, 2024 in Europa zu expandieren. An neuen Produkten zu arbeiten. Und: die Vertriebserfahrung an Kunden weiterzugeben.

Kontakt:

Gerald A. Hollaus

Glangasse 24/3, 1210 Wien

PhDr. Gerald A. Hollaus

Office@2049.eu

www.2049.eu