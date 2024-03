Bitcoin-Preis erreicht kurzzeitig Rekordhoch

In Euro war die Kryptowährung bereits am Montag so teuer wie nie zuvor. Nun kratzt sie am Dollar-Rekord.

Einen Tag, nachdem Bitcoin ein Euro-Rekordhoch erreicht hatte, fiel am Dienstagnachmittag nun auch der Dollar-Rekord. Ein Bitcoin kostete auf Coinbase kurzzeitig 69.300 Dollar, bevor der Preis wieder nachgab. Zuletzt war Bitcoin im November 2021 über 69.000 Dollar gesprungen. Damit hat die Kryptowährung schon wieder Geschichte geschrieben: Erstmals hat der Preis vor einem „Halving“ ein neues Rekordhoch erreicht. Alle vier Jahre (zuletzt 2012, 2016 und 2020) wird die Entstehung neuer Bitcoin verlangsamt. Rund um dieses Ereignis ist der Bitcoin-Preis stets stark gestiegen, um aber erst in den Monaten danach einen neuen Rekord und im Folgejahr ein zyklisches Hoch zu erreichen. Das nächste Halving steht erst im April an.

Diesmal kam das Rekordhoch schneller. Dafür gibt es zwei Gründe: die starke Nachfrage durch die neuen Bitcoin-Fonds in den USA und die euphorische Stimmung. Im Jänner wurden mehrere Bitcoin-ETFs in den USA zugelassen, die binnen weniger Wochen Nettozuflüsse in Höhe von mehr als sieben Milliarden Dollar hatten. Diese Fonds kaufen nun weitaus mehr Bitcoin, als neu geschürft werden. Das treibt den Preis nach oben. Indes dürften viele Anleger zuletzt von „Fomo“ (Fear of missing out; Angst, nicht dabei zu sein) erfasst worden sein. Ein Stimmungsindikator für Bitcoin weist auf „extreme Gier“ hin. Dass gerade Privatanleger in ausgelassener Stimmung sind, zeigt auch die Tatsache, dass in den vergangenen sieben Tagen nicht nur Bitcoin oder Ethereum stark zugelegt haben, sondern vor allem sogenannte Meme-Token, also Spaßwährungen: Dogecoin ist seit einer Woche um 80 Prozent gestiegen, Shiba Inu hat sich mehr als verdreifacht.

Für Bitcoin dürfte es in den nächsten Tagen nicht leicht werden, das neue Hoch zu halten. Die starken Anstiege der vergangenen Tage machen auch eine Korrektur wahrscheinlicher. Folgt Bitcoin dem bisherigen Muster, hat der Preis in den nächsten Monaten dennoch Potenzial nach oben.