Ex-Präsident Trump hatte eine fast perfekte Nacht. Seine Herausforderin Haley schaffte einen Sieg in Vermont. Bei seiner Wahlparty in Mar-a-Lago ignorierte Trump das.

Donald Trump und Joe Biden gewinnen bei den Vorwahlen der Republikaner und Demokraten am „Super Tuesday“ haushoch. Doch beide müssen auch Niederlagen einstecken. Eine Wiederauflage des Duells zwischen Trump und Biden scheint sicher.

Die Wähler in 15 US-Bundesstaaten vergaben am Dienstag ihre Delegiertenstimmen für die Bundesparteitage der Demokraten und Republikaner, auf denen die Parteien ihre Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen küren. Die Ausgangslage an diesem „Super Tuesday“ war klar: An einem neuerlichen Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump ist wohl nicht mehr zu rütteln. Die Ergebnisse brachten am Abend aber dennoch einige Überraschungen. Ein Überblick.

1. Nikki Haley schwächt Donald Trumps Durchmarsch ab.

Für die innerparteiliche Herausforderin des republikanischen Favoriten gab es am Dienstagabend zumindest einen kleinen Grund zur Freude: Sie konnte in einem Bundesstaat Trump schlagen. Und zwar in Vermont im Nordosten der USA. Die republikanische Wählerschaft dort ist moderater (und die demokratische progressiver: Senator Bernie Sanders kommt von hier), und bei der Vorwahl durften auch Nicht-Parteigänger mitstimmen. Sie kam auf 50 Prozent der Stimmen, Trump auf rund 46. Haley konnte damit neun weitere Delegierte für sich gewinnen. Insgesamt hielt sie am späten Dienstagabend bei 52 Delegiertenstimmen.

Es ist Haleys zweiter Vorwahlsieg. Sie schaffte am Sonntag die Mehrheit in Washington, D. C. – die Hauptstadt ist alles andere als Trump-freundlich.

2. Joe Biden steht vor einem großen Problem.