Kampf um Cherson: „Jeden Moment kann eine Killerdrohne einschlagen“

Spezialeinheiten der Ukraine verteidigen ihre Brückenköpfe am Fluss Dnipro verbissen gegen die russische Übermacht. Ihre Mission ist äußerst wichtig. Denn von hier aus könnte die neue ukrainische Großoffensive gegen die Besatzer starten. Ein Lokalaugenschein.

Cherson. Jeder betet noch kurz, bevor der Mann am Steuer Gas gibt und das Schnellboot über das Wasser rauscht. Schließlich ist es immer eine Fahrt ins Ungewisse. Keiner weiß, ob er überleben wird. „Jeden Moment kann eine Granate oder eine Killerdrohne einschlagen“, erzählt Maori, ein ukrainischer Soldat. Seinen Funknamen verdankt er einem Tattoo am Unterarm, das im Stile der neuseeländischen Ureinwohner gestochen ist. „Selbst wenn wir nur kentern sollten“, sagt er, „dann würde unsere schwere Ausrüstung jeden unweigerlich in die Tiefe ziehen.“ Maori will aus Sicherheitsgründen seinen richtigen Namen nicht nennen. Denn er gehört zu einer Spezialeinheit, die den Dnipro-Fluss regelmäßig überquert, um in den russisch besetzten Gebieten am Ostufer gegen die Invasoren zu kämpfen.