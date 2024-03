Telefonat mit Ex-Geliebter: Perus Premier Otárola tritt zurück

Der Regierungschef tritt nach einem entlarvenden Telefonmitschnitt mit der Ex-Geliebten zurück. Das Ministerkarussell dreht sich wieder in Lima.

Die Dementis konnten den Lauf der Dinge nicht mehr stoppen. Alberto Otárola eilte vorzeitig von einer Bergbaukonferenz aus Kanada nach Lima zurück, um seinen Rücktritt als Premierminister einzureichen. In Peru hatte währenddessen ein Telefonmitschnitt in einem TV-Sender für Aufruhr gesorgt, in dem der 57-jährige Politiker seiner damaligen 25-jährigen Geliebten Regierungsaufträge im Verteidigungsministerium versprochen hatte. Otárola, ein früherer Verteidigungsminister, beteuerte seine Unschuld und witterte ein Komplott eines Ex-Premiers. Doch am Ende zog er die Konsequenzen, und mit ihm seine Regierung, wie das die Verfassung erzwingt.

„Kein Amt für einen Volksschullehrer“