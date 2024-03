Man muss Bitcoin nicht mögen, aber es wird die Welt verändern

Wie viel ein Bitcoin in Euro oder Dollar auch kostet: Ein Bitcoin ist ein Bitcoin, ein 21-Millionstel des Ganzen.

Geld, auf das niemand Einfluss nehmen kann – das kann man für segensreich halten oder für gefährlich. Bahnbrechend ist es auf jeden Fall.

Bitcoin sei eine gefährliche Spekulationsblase, eine „Tulpenblase 2.0“, werden manche seit Jahren nicht müde zu betonen. „HFSP!“, schleudern ihnen andere entgegen, was für „Have Fun Staying Poor“ („Viel Spaß beim Armbleiben“) steht. Dabei ist der Preis der wohl langweiligste Aspekt an Bitcoin, zumal die Frage nach der weiteren Entwicklung schnell beantwortet ist: Ja, der Preis wird weiter stark schwanken. Nein, er wird sich nicht noch einmal verzigtausendfachen. Und nein, er ist längst nicht dort, wo er wäre, wenn Bitcoin weltweit verstanden und genutzt würde. Doch wie viel ein Bitcoin in Euro oder Dollar auch kostet: Ein Bitcoin ist ein Bitcoin, ein 21-Millionstel des Ganzen.