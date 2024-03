Skistar Lucas Braathen: Rückkehr als Brasilianer

Das Slalom-Ass aus Norwegen beendet seine Auszeit und kehrt auf die Rennpisten zurück – unter der Flagge Brasiliens.

Neue Flagge, selbe Leidenschaft: Ende Oktober hatte Lucas Braathen überraschend seinen Rücktritt vom Skiweltcup verkündet. Grund dafür waren Streitigkeiten mit dem norwegischen Skiverband. Nun hat er bei einem Termin am Donnerstag in Salzburg (Thema: „Meine Zukunft im Skirennsport“) seine Rückkehr angekündigt – dank seiner brasilianischen Mutter unter der Flagge Brasiliens.

„Ich kehre zum Skirennsport zurück und ich tue das für das Land, in dem ich meine Liebe zum Sport entdeckte“, sagte Braathen und erzählte von seinen Wurzeln in Sao Paolo, wo er mit seinen Freunden Fußball gespielt habe. „Ich bin in einem für Wintersportler untypischen Umfeld aufgewachsen, das hat mich geprägt. Und genau dafür will ich einstehen: für Akzeptanz eines multikulturellen Hintergrunds und Vielfalt in der konservativen Sportgemeinschaft. Dass man alles erreichen kann, egal wer man ist oder woher man kommt.“

Der Mann aus Oslo gewann bisher fünf Weltcuprennen, sein größter Erfolg war der Gewinn der Slalom-Disziplinenwertung im Winter 2022/23. Braathen hatte sich vor dem Start der aktuellen Weltcupsaison mit dem norwegischen Skiverband verkracht. Hintergrund waren die von Verband eher restriktiv ausgelegten Persönlichkeits- und Vermarktungsrechte. Der Konflikt hatte sich daran entzündet, dass Braathen ohne Genehmigung des Norges Skiforbund für ein Bekleidungsunternehmen geworben hatte.

Braathen, 23, gilt als Paradiesvogel im Skizirkus, in seiner Auszeit widmete er sich vermehrt seinen Modeprojekten und trat als DJ auf. Der erforderliche Verbandswechsel, der notwendig ist, um für den brasilianischen Skiverband (CBDN) antreten zu dürfen, ist bereits eingeleitet, der norwegische Verband stimmte zu, Braathen darf seine FIS-Punkte behalten behalten, kann also dort weitermachen, wo er aufgehört hat.

Brasiliens neuer Ski-Star erklärte: „Nicht jeden Tag aufzuwachen und zu versuchen, der Beste der Welt in etwas zu werden, hat mir sehr gefehlt. Es geht für mich ein Traum in Erfüllung, die Chance zu haben, 200 Millionen Brasilianer bei Weltcups, Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen zu vertreten.“ (joe)