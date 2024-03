Chris Martin, Sänger von Coldplay, und die Hollywood-Schauspielerin Dakota Johnson möchten nach sechs Jahren der Probezeit den Bund fürs Leben schließen.

Zuerst soll sich Chris Martin den Segen seiner Ex-Frau Gwyneth Paltrow geholt haben und den von ihren gemeinsamen Kindern Apple und Moses. Sie waren einverstanden. Jetzt dürfen die Hochzeitsglocken läuten. Als Braut bringt sich Melanie Griffiths Tochter Dakota Johnson in Stellung, bekannt ist sie vor allem durch ihre Rolle in „Fifty Shades of Grey“. Chris Martin und Dakota Johnson werden also nach sechs gemeinsamen Jahren heiraten.

Der 47-jährige Coldplay-Frontmann hat der 34-Jährigen einen Heiratsantrag gemacht, will auch der britische „Mirror“ von einer gut informierten Quelle wissen: „Das Paar hat sich schon vor einiger Zeit verlobt und die Nachricht für sich behalten. Aber jetzt gehen die beiden offen in ihrem Kreis damit um. Sie waren vom ersten Tag an ineinander verliebt, sodass dieser nächste Schritt unvermeidlich war. Sie haben es nicht eilig, die Hochzeit zu planen, sondern genießen es einfach, ihre Verlobung offiziell zu machen.“ Passend zur Hochzeit teilte die Schauspielerin auch ihre Gedanken bezüglich einer bevorstehenden Familienerweiterung.

Sie denke derzeit gerne ans Kinderkriegen, sagte sie vor Kurzem dem „Online-Magazin „Bustle“. „Ich bin so offen dafür“, erklärte sie. Und weiter: „Wir sind nicht sehr lange hier, also wenn ich dazu bestimmt bin, Mutter zu werden, dann soll es so sein.“ In letzter Zeit denke sie viel an ihre begrenzte Lebenszeit und fühle sich oft wie „das nutzloseste Stück Dreck“, sagte Johnson. „Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich wirklich alles erleben möchte, was das Leben zu bieten hat.“ Und das Kinderkriegen halte sie für eine „verrückte, magische, wilde Erfahrung“. (sh)