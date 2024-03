Kameramann Gschlacht: „Das Ergebnis ist ein Stück Filmgeschichte“

In der Truppe waren wir auf der Filmakademie und haben dann die Firma gegründet. Wir können sie uns auch nur leisten, weil wir nicht abhängig von der Tätigkeit als Produzenten sind. Es ist ein Husarenritt, sich dem Kinofilm zu verschreiben, wir machen weder Werbe- noch Fernsehproduktionen. Für mich ist das auch eine Betätigung in Zeiten, in denen ich als Kameramann nichts zu tun habe – und davon gibt es genug.