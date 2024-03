Pakistanische Aktivistin Sapna: „Ich sah die Angst in ihren Augen“

Christinnen werden in dem muslimischen Land verschleppt, vergewaltigt und gezwungen, zum Islam zu konvertieren. Die Aktivistin Katherine Sapna setzt sich für die Rechte junger Frauen und Mädchen ein.

Gleichberechtigung? Katherine Sapna wischt den Begriff förmlich weg. „Wir haben in Pakistan keinen Zugang zu Gerechtigkeit und keine Möglichkeiten, um Geschlechtergleichheit zu erzielen.“ Ab und an mild lächelnd, mit einem durchdringenden Blick, erzählt die Menschenrechtsaktivistin von der Unterdrückung christlicher Frauen und Mädchen durch die muslimische Mehrheit in ihrer Heimat. Von Verschleppungen, Vergewaltigungen, Zwangskonvertierungen. Wie sie sich selbst in Gefahr bringt, um den Opfern zu helfen.