Saint-Barth, das Paradies sitzt hier auf einem Felsen

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Blick auf die Hauptstadt Gustavia – für City-Hopping kommt aber niemand hierher. • Beigestellt

Französisches Savoir-vivre in der Karibik auf Saint-Barthélemy, wohnen wie die Superreichen in Privatvillen und dazu noch luxuriöses Inselhopping.

Die letzten Minuten der langen Anreise sind dann wirklich etwas abenteuerlich, das gestehen auch erfahrene Island-Hopper und Karibik-Querer ein. Das kleine Flugzeug, mit dem man üblicherweise vom internationalen Airport auf Saint-Maarten weiterreist, stürzt sich unerschrocken (das Wort „todesmutig“ will hier gerade niemand hören) erdwärts in Richtung des berühmten Inselparadieses von Saint-Barthélemy. Mit firm nach unten gepresster Schnauze rast es parallel zu einem steilen Hügel auf die Landepiste zu; einen Wimpernschlag lang sieht man die Schaulustigen, die sich an diesem Abhang mit waghalsiger „Photo-Op“ einfinden. Touchdown! Die Passkon­trolle dauert dann nur ein paar Augenblicke, und vor dem Flughafen wähnt man sich trotz der vielen Anreisestunden fast an der Côte d’Azur.

Felsenhaus. Als Rémy de Haenen 1953 das Eden Rock als ein Bed and Breakfast eröffnete, begann hier eine neue Ära. Comité du Tourisme de Saint-Barthélémy

Eine Gruppe junger Franzosen fährt im Cabrio mit offenem Verdeck vor, sie holen mit Ferienmusikuntermalung einen Freund ab, der gerade auf der Insel angekommen ist. Saint-Barth, das ist ein klingender Name in der Welt der Reichen und Schönen, und einer, den man nicht selten auf Accessoires von Luxusmarken wiederfindet, die sich hier saisonale Pop-ups mit Ferienfeeling und viel Raffia gönnen. „Willkommen im Saint-Tropez der Karibik“, das hört man hier immer wieder – und der Vergleich kommt nicht von ungefähr. Einerseits befindet man sich ja wirklich in einer Collectivité d’Outre-Mer und damit auf französischem Staatsgebiet, das Handy bietet sogar die Option des EU-Datenroamings an (man verlässt sich aber dann doch lieber auf die WLAN-Verbindung, falls der Empfang kurzerhand in den Karibikmodus switcht). Und andererseits ist auch Saint-Barthélemy ein ehemals unerschlossenes Inselchen, das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einer beliebten Destination des internationalen Jetsets aufstieg.

Gestrandet. Für Besucherinnen des Salines-Strands stehen Getränkedosen als Aschenbecher parat – für Fauna und Flora. Daniel Kalt

Was man vor Ort ebenfalls oft hört, ist die Geschichte des französisch-niederländischen Piloten Rémy de Haenen, der sich nach einer kühnen Landung auf einem Acker (siehe übrigens oben, manche Dinge ändern sich dann doch kaum) in das wenig erschlossene Eiland verliebte – und hier besonders in ein Grundstück am Strand mit vorgelagertem Felsen. De Haenen bezeichnete diesen Ort kurzerhand als seinen „Eden Rock“ und legte damit den Grundstein für eine der legendären Hotelgeschichten des 20. Jahrhunderts.

Zunächst baute er auf dem Grundstück, für das er 200 US-Dollar bezahlte, ein Einfamilienhaus im Kolonialstil. Die Neugier der Vorbeisegelnden und anderer Insel­besucher war groß, und so eröffnete der Neo-Hotelier 1953 sein erstes Bed-and-Breakfast und damit überhaupt das erste Hotel auf der Insel. In den Folgejahren schauten dann Jachtreisende mit klingenden Namen wie Rockefeller, Rothschild und Onassis in dem vergleichsweise bescheidenen Haus am Felsen vorbei. „Es besteht kein Zweifel daran, dass Rémy de Haenen Saint-Barthélemy erst zur Tourismusdestination machte“, sagt Fabrice Moizan, der heute das Eden Rock leitet.

Abgeschieden. Der Vermietservice des Eden Rock stellt private Villen auf dem Hotelgelände und auf der Insel bereit. Jeanne Le Menn

Ein Skianzug aus der Karibik. Mittlerweile ist Saint-Barth nicht mehr ganz so der Geheimtipp, allerdings auch bei Weitem keine Massentourismus-Anlaufstelle – schon aus Gründen des verfügbaren Reisebudgets der meisten Urlaubsbedürftigen, muss man dazusagen. Besonders für die „Holiday Season“, während der die Insel von betuchten Besuchern aus den USA, Südamerika und Übersee geflutet wird, rüstet sich die gesamte Serviceindustrie und kann kurz vor Beginn gar nicht genug durchatmen. „Haben Sie den Jachthafen der Hauptstadt Gustavia gesehen? Zwischen Weihnachten und Neujahr liegen dann außerhalb die Megajachten, die zu groß sind, um dort einlaufen zu können“, erzählt Fabrice Moizan.

Man könnte angesichts der vorweihnachtlichen Temperaturen auf der Insel ja annehmen, dass sich die Marke Hermès einen kleinen Scherz erlaubt hat, als sie ins Schaufenster ihrer kleinen Boutique in Gustavia auch Skianzüge stellte. Im karibischen Nichtwinter mutet derlei doch recht exotisch an, realistischerweise sind aber unter jenen, die sich hier über die Feiertage einfinden, gar nicht so wenige ein paar Tage später schon am Weg nach Aspen, Gstaad oder Courchevel. Schaulustige und Celebrity-Spotter kommen hier jedenfalls auf ihre Kosten, und übrigens auch alle, die sich für diverse Königshäuser interessieren. Denn es gibt sogar eine direkte Verbindung aus dem Eden Rock zum britischen Hof, der Sohn der aktuellen Besitzer­familie, James Matthews, ist nämlich Ehemann von Pippa Middleton – Prinzessin Catherines jüngerer Schwester.

Stilgefühl. Auch das Eden Rock kooperiert mit Lifestyle-Marken für eigene Editionen, hier von Amiri. Beigestellt.

Für Saint-Barthélemy wie andere Inseln der Karibik war Hurrikan Irma im Jahr 2017 eine Naturkatastrophe, die Verwüstung und Ratlosigkeit hinterließ, sich für viele wie ein Reset nach den Boomjahren anfühlte. Wenig später folgte die Pandemie, die den Tourismus weltweit zum Erliegen brachte. Beides habe man heute hinter sich gelassen, beteuern die Inselbewohner, und doch habe eine neue Ära begonnen. Denn die besonders Vermögenden möchten mehr denn je unter sich bleiben und auch nicht in einem der zahlreichen Luxushotels unterkommen. Für sie gibt es ein eigenes Villa-Mietservice, das ungenutzte Anwesen auf der ganzen Insel vermittelt.

Hopsen. Einen karibischen Inselsprung entfernt von Saint-Barth: das Luxusresort Jumby Bay auf einer Privatinsel vor Antigua. Beigestellt

Auch das Eden Rock bietet derlei an, um der eigenen Klientel diese Art des Aufenthaltes ermöglichen zu können. „Das Hotel fungiert hier wie ein Gütesiegel, dem viele Gäste vertrauen“, bestätigt Mareike Hermann, Head of Sales für das Hotel. Für den Erfolg des eigenen Villenvermietservices, des Eden Rock Villa Rental (ERVR), das verschiedene Kategorien umfasst und für vermietende Hausbesitzer wie auch Gäste völlig unkompliziert sein soll, ist die Verbindung mit Anne Dentel entscheidend. Diese Gesellschaftsgröße kenne, heißt es, jeden und jede auf der Insel, ihre guten Verbindungen würden sich ein ums andere Mal als Türöffner zu besonders begehrten Anwesen erweisen.

Geruhsame Kusine. Deutlich entspannter und entschleunigter als an der „karibischen Côte d’Azur“ geht es 140 km Luftlinie entfernt auf einer Privatinsel vor Antigua zu: Jumby Bay ist, da ebenfalls Teil der auf Luxushotellerie spezialisierten Oetker Collection, sozusagen ein Schwesterhaus des Eden Rock – oder, dem Vibe nach, die geruhsame Kusine. Manche Stammgäste würden tatsächlich einen Aufenthalt in beiden Hotels miteinander verbinden, sich zum Beispiel auf Jumby Bay von den im Nikki Beach Club durchtanzten Nächten erholen. Zuerst die Party, dann die Entschleunigung – oder eben andersherum. Hier fühlt es sich schon sehr viel mehr nach britischem Kolonialstil an, auch die Klientel ist nicht mehr so frankophon und -phil wie auf Saint-Barthélemy.

Wegbegleiter. Schildkröten trifft man auf Saint-Barthélemy häufig, vorgelagert ist gar eine „Île Tortue“. Daniel Kalt

Besonders stolz ist man auf originale Bauelemente aus dem 19. Jahrhundert im zentralen „Estate House“, wo auch Mahlzeiten eingenommen werden. Und für den Aufenthalt bieten sich neben den Zimmern und Suiten wiederum Privatvillen an, die via Vermietservice zur Verfügung gestellt werden. Unter den Hausbesitzern, die Tür und Tor öffnen, wenn sie gerade selbst nicht vor Ort sind, befinden sich so vertraute Namen wie die britischen Sainsburys. Auch Oprah Winfrey soll auf Jumby Bay ein Haus besitzen. Vielleicht schaut ja eines Tages Pippa Middleton für eine große Lebensbeichte im karibischen Setting vorbei.

Compliance-Hinweis: Die Reise erfolgte auf Einladung der Oetker Collection.