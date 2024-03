Containerklassen in Wien: Fünf Standorte sind fix

Der Platz an den Wiener Schulen wird knapp, nun ist fix, welche Standorte Containerklassen bekommen. Innerstädtisch überlegt man Alternativen.

Nachdem die Schulen in Wien teilweise an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, muss die Stadt Wien auf Containerklassen ausweichen („Die Presse“ berichtete). Nun ist fix, an welchen Standorten es sogenannte Mobilklassen geben wird. Es sind insgesamt fünf, wie Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) am Freitag mitteilte, vier Volksschulen und eine Mittelschule.

• 10., Ada Christen Gasse 9

• 11., Hoefftgasse 7

• 21., Rittingergasse 29A

• 22., Afritschgasse 56 MS

• 23., Akaziengasse 52-54

Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der mobilen Anlagen ist für den Beginn des Schuljahres 2024/2025 vorgesehen. Es handelt sich bei den Zubauten um maximal 9 Klassenräume, WC-Anlagen, Garderoben und einen Teamraum. „In einem weiteren Schritt wird an diesen Standorten in den Folgejahren ein dauerhafter Zubau errichtet, der nach Fertigstellung die Mobilklassen ersetzen wird“, heißt es.

VHS wird für Schulbetrieb adaptiert

Zwei weitere Standorte werden doch keine Mobilklassen bekommen: die Volksschule in der Aspernallee 5 in Wien-Leopoldstadt sowie die Mittelschule in der Schäffergasse 3 in Wien-Wieden: Das sei nicht machbar, man arbeite innerstädtisch an Anmietungsmöglichkeiten. Konkret wird etwa die Volkshochschule in der Siebenbrunnengasse 37 im fünften Wiener Gemeindebezirk für einen Schulbetrieb angemietet und adaptiert. (beba)