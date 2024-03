Gemeinderatswahlen – na, und? Drei wichtige Lehren

In 119 Orten wählen 439.785 Salzburger am Sonntag ihre Vertretungen. Als Erste in diesem Superwahljahr. Sie bekommen dieses Mal mehr Aufmerksamkeit als üblich.

Wer hätte das gedacht? Lokale Wahlen in einem österreichischen Bundesland verlangen aktuell mehr Aufmerksamkeit als (vorerst) der Wahlkampfauftakt zur Präsidentenwahl in den USA. Und dennoch: Auch Zwerge werfen lange Schatten.

Dies wird morgen, Sonntag, in Salzburg aus mehreren Gründen der Fall sein, wie ab Montag kommentiert, analysiert und prognostiziert werden wird. Erstens sind die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen der erste Termin in diesem Wahljahr, in dem die Urnengänge Schlag auf Schlag folgen – bis nach der Nationalratswahl im September. Zweitens werden die Resultate von den jeweiligen Parteien mit ihrem ganz eigenen Spin interpretiert und auf alle anderen Wahlen hochstilisiert werden. Drittens werden ­Medien die Ergebnisse als Bestätigung ihrer bereits getroffenen Annahmen darstellen.