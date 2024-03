Babboe-Räder, BMW und Jeep auf schwarzer EU-Liste

Die populären Lastenräder dürfen unionsweit nicht mehr verkauft werden, verkaufte Exemplare sind zurückzurufen.

Brüssel. Täglich veröffentlicht die Europäischen Kommission auf ihrem Portal namens „Safety Gate“ jene Produkte, die im Lichte der geltenden EU-Vorschriften als gefährlich einzustufen sind. Fast durchwegs heißt die Anordnung an die Hersteller und nationalen Behörden: sofortige Einstellung des Vertriebs, und Rückruf bereits verkaufter Einheiten.

Der neueste Eintrag vom Freitag in diesem Schnellwarnsystem für gefährliche Nicht-Lebensmittel-Produkte birgt eine böse Überraschung für zahlreiche Eltern, die ihre Kinder per Lastenrad befördern. Zwei populäre Modelle des niederländischen Herstellers Babboe erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie über allgemeine Produktsicherheit nicht. „Der Rahmen kann während des Fahrens brechen, was den Fahrer zum Kontrollverlust über das Rad und zu Sturz bringen kann. Das erhöht das Risiko von Verletzungen für Fahrer und Passagiere“, notiert die Kommission. Als Folge dessen haben die niederländischen Behörden Ende Februar den Rückruf aller bereits verkauften Räder der Typen „Mini“, „City“ und „E-City“ angeordnet.