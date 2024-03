Olaf Scholz über Joe Biden: „Er kann das“

Der deutsche Kanzler verteidigt den US-Präsidenten gegen Kritik wegen dessen Alter. Weil jemand langsamer gehe, dürfe man nicht daran zweifeln, er könne die USA nicht führen.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat US-Präsident Joe Biden gegen Kritik wegen dessen Alter verteidigt. „Mir gefällt nicht, was über Joe Biden da öffentlich diskutiert wird“, sagte Scholz in der NDR-Sendung „Drei nach Neun“, die am Freitagabend ausgestrahlt wird. Er habe den US-Präsidenten in vielen Gesprächen direkt erlebt. „Man darf, weil jemand etwas langsamer geht, nicht gleich davon ausgehen, dass er deshalb nicht in der Lage ist, ein so großes Amt auszuüben und dieses Land zu führen. Joe Biden kann das“, betonte der Kanzler.

„Das ist sicherlich jemand, der zum Beispiel über internationale Politik mehr weiß als fast alle, die politisch aktiv sind in den USA“, fügte Scholz hinzu. Biden habe nicht nur große lange Lebenserfahrung, sondern auch ein „ziemlich sicheres eigenes Urteil“. Er habe zu Biden eine gute Vertrauensbasis.

Vor den US-Präsidentschaftswahlen im November gibt es eine intensive Debatte in den USA, ob der 81-jährige Biden und sein 77-jähriger Herausforderer Donald Trump fit genug für das höchste Amt der Supermacht sind. (Reuers)