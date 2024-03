Wenn Kinder vergewaltigen, sind sie keine Kinder mehr

Die Diskussion über eine Verschärfung des Jugendstrafrechts muss offen und in aller Ruhe geführt werden. Nicht wegen der öffentlichen Empörung, sondern weil sie längst fällig ist.

Gerade noch hat der Fall einer durch Jugendliche mehrfach missbrauchten Zwölfjährigen für Entsetzen gesorgt, als eine neue Tat bekannt wird: Ein Mädchen wurde nach der Weigerung, ihren Ball an Jugendliche auszuhändigen, in Wien Hietzing mit roher Gewalt niedergeschlagen. Als die 13-Jährige am Boden lag, traten drei Burschen auf sie ein, auch auf den Kopf. Auch hier dürfte zumindest ein Teil der Täter strafunmündig sein.