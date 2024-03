Pedro Acosta: Supertalent auf dem Prüfstand

Die heißeste Zukunftsaktie der MotoGP heißt Pedro Acosta. Wen der spanische Jungstar im Auftrag von KTM ärgern soll und warum die Motorrad-WM in dieser Saison ein Limit zu überschreiten droht.

Die Motorsport-Königsklassen setzen in diesem Jahr auf Konstanz. Während in der Formel 1 kein einziger neuer Fahrer ein Cockpit ergattern konnte, steht in der MotoGP immerhin ein Rookie am Start. Auf Pedro Acosta sind beim ersten Motorrad-Grand-Prix am Sonntag in Katar (18 Uhr MESZ, live, ServusTV) somit alle Augen gerichtet – zumal der 19-jährige Spanier einen ganz besonderen Rekord brechen könnte.

Bislang gilt Marc Márquez, der nun für das Ducati-Satellitenteam Gresini fährt, als jüngster MotoGP-Sieger. Der Superstar war im April 2013 bei seinem Premierenerfolg 20 Jahre und 63 Tage alt. Heißt: Landsmann Acosta würde diese Marke mit einem Triumph in einem der ersten zehn Saisonrennen unterbieten.