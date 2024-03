Prinzessin Catherine meldet sich aus dem Krankenstand

Erstmals seit ihrer Bauch-OP im Jänner hat der Palast in London ein Foto von Prinzessin Kate veröffentlicht.

Für den britischen Boulevard war es nicht leicht, ohne sie auszukommen. Nach regelmäßigen bedrohlichen Szenarien über den Gesundheitszustand der britischen Prinzessin Catherine, sie sich seit Jänner von einer Operation im Bauchraum erholt, meldete sich der Palast nun mit einem Bild aus dem Krankenstand der 42-Jährigen.

Die Prinzessin von Wales ist darauf mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis zu sehen. Sie sitzt aufrecht auf einem Gartensessel auf einer Veranda. Die Füße hat sie verschränkt vor sich auf den Boden gesetzt. Betextet wurde es mit einer Muttertagsbotschaft und einem Dank für alle Genesungswünsche. Aufgenommen wurde das Bild von ihrem Ehemann Prinz William.



„Vielen Dank für Ihre freundlichen Wünsche und Ihre anhaltende Unterstützung in den letzten zwei Monaten.“ „Ich wünsche allen einen schönen Muttertag“, schrieb die Prinzessin von Wales und beendete die Nachricht mit einem „C“ für Catherine. Wie angekündigt, bleibt sie bis Ostern im royalen Krankenstand.

Prinzessin Catherine trat von ihren königlichen Pflichten zurück, seitdem sie am 16. Januar wegen einer „geplanten Bauchoperation“ in die London Clinic eingeliefert wurde. Ihre Abwesenheit von königlichen Terminen seit dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham führte zu großen Spekulationen in den sozialen Medien – möglicherweise wirkt das positive Update zum britischen Muttertag beruhigend auf ihre Fans.

In England wird der Mothering Day seit dem 13. Jahrhundert gefeiert. Er fällt im Vereinigten Königreich und Irland auf den vierten Sonntag vor Ostern. (sh)