Wer zu viel operiert, haftet für das Schicksal

Eine Lippen-Gau­men-Spal­te wurde in einer Tiroler Klinik korrekt, aber gegen den Willen der Eltern in einem Durch­gang geschlossen. Der Erhalter muss wegen an­schließender Komplikationen zahlen.

Mit mehr als Hundert Fällen jährlich ist es die häufigste Fehlbildung bei Neugeborenen in Österreich: die Lippen-Kiefer-Gaumenspalte. In einem Fall kam es, nach der Operation eines Babys vor mehr als zehn Jahren in Tirol, zu tragischen Komplikationen, die jetzt den Obersten Gerichtshof (OGH) beschäftigt haben: Der damals vorgenommene Eingriff war zwar medizinisch richtig, aber dennoch rechtswidrig, bestätigt der OGH. Die Betreibergesellschaft der Klinik muss das Kind und seine Eltern deshalb entschädigen.