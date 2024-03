Bei einem Witz von Jimmy Kimmel über die deutsche Oscar-Hoffnung Sandra Hüller blieb einem das Lachen im Hals stecken, Robert Downey Jr. dankte seiner „schrecklichen Kindheit“: die Oscar-Verleihung in Zitaten.

»Thanks for Ken-splaining that for me«

»Alle unsere (filmischen) Entscheidungen haben wir getroffen, um uns in der Gegenwart zum Nachdenken anzuregen. Nicht um zu sagen: ‚Schaut, was sie damals getan haben‘, sondern: ‚Schaut, was wir heute tun.‘ Unser Film zeigt, wohin die Entmenschlichung in ihrer schlimmsten Form führt, sie hat unsere gesamte Vergangenheit und Gegenwart geprägt. Ob es die Opfer des 7. Oktober in Israel oder der andauernden Attacke auf Gaza sind, alle sind Opfer dieser Entmenschlichung.«

Regisseur Jonathan Glazer

Nach dem Gewinn des Auslandsoscars für die Holocaust-Paraphrase „The Zone of Interest“