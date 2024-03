Weniger Fleisch: Zwei Schnitzel sind in Deutschland genug

Viel weniger Fleisch, weniger Milchprodukte und maximal ein Ei: Die neuen deutschen Ernährungsempfehlungen sollen Gesundheit und Klima schonen.

Was soll man essen, um Gesundheit und Klima nicht zu schaden? Viel weniger Fleisch, weniger Milchprodukte – und maximal ein Ei pro Woche. Zu diesem Schluss kommt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), die kürzlich ihre neuen Ernährungsempfehlungen präsentiert hat.

Insgesamt sollte die Ernährung zu drei Vierteln pflanzlich sein – und nur zu einem Viertel tierisch. Fürs Fleisch bedeutet das konkret: maximal 300 Gramm pro Woche. Bisher lautete die Empfehlung der DGE auf 600 Gramm Fleisch pro Woche. Bei Milch und Milchprodukten sollen es künftig zwei Portionen täglich sein, eine weniger als bisher, insgesamt 400 Gramm pro Tag. Und ein Frühstücksei sollte man sich nur ein Mal pro Woche gönnen, Eier, die in anderen Produkten enthalten sind, werden nicht mitgerechnet.

Linsen, Nüsse und Gemüse

Was Fisch angeht, bleibt die Empfehlung bei zwei Portionen, wovon es laut den deutschen Ernährungsexperten ruhig mehr sein darf, sowohl fürs Klima als auch für die eigene Gesundheit: Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Besonders betont werden Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen und Linsen, außerdem Nüsse. Mengenmäßig am meisten essen sollte man wie bisher von Obst und Gemüse, insgesamt fünf Portionen am Tag.

„Wer sich überwiegend von Obst und Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten, Nüssen und pflanzlichen Ölen ernährt, schützt nicht nur seine Gesundheit“, wird DGE-Präsident Bernhard Watzl in der Aussendung zitiert. „Eine pflanzenbetonte Ernährung schont auch die Umwelt.“ Wie die „Zeit“ schreibt, hat sich die DGE übrigens sogar zurückgehalten, was die Strenge beim Fleisch angeht: Hätte man sich an den wissenschaftlichen Daten orientiert, wäre die Empfehlung demnach noch radikaler ausgefallen.

Aber: Man habe (auch) die derzeitigen Ernährungsgewohnheiten miteinbezogen, damit die Menschen hier auch anknüpfen können, heißt es von der DGE. 300 Gramm Fleisch entsprechen immerhin noch anderthalb bis zwei Schnitzeln, oder einem Paar Frankfurter plus ein paar Scheibchen Wurst.

Österreichs Empfehlungen großzügiger

Die österreichische Ernährungspyramide ist bei den tierischen Produkten noch ein bisschen großzügiger: Empfohlen sind 300 bis 450 Gramm Fleisch pro Woche. Außerdem: drei Eier und drei Portionen Milchprodukte. Zur österreichischen Ernährungspyramide. Der WWF hat vergangenes Jahr eine eigene Ernährungspyramide 2.0 vorgestellt, die auch das Klima schonen soll. Auch hier der Fokus: weniger tierische Produkte. (beba)