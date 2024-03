Windräder im Waldviertel: Drei von fünf Orten entscheiden sich dafür

In fünf Gemeinden in Niederösterreich wurden am Sonntag Volksbefragungen abgehalten. Den Abstimmungen gingen hitzige Debatten voraus.

Monatelang tobte im Waldviertel eine Debatte über Windräder, nun dürfte sie zumindest in fünf Orten entschieden sein: Bei einer Volksbefragung zu Windkraftanlagen in fünf Orten im Bezirk Waidhofen an der Thaya haben sich am Sonntag drei Gemeinden für den Bau von Windrädern entschieden, in zwei anderen war die Bevölkerung knapp dagegen. Für Ja stimmten die Gemeinden Waidhofen an der Thaya, Karlstein und Thaya, in den Gemeinden Groß-Siegharts und Waidhofen an der Thaya-Land wurden die Pläne abgelehnt.

Umstritten waren die Windräder unter anderem deshalb, weil diese im Wald gebaut werden sollen. Grünes Licht gibt es nun für insgesamt 13 der geplanten 18 Windkraftanlagen und somit zwei von drei Windparks. Drei Windräder sollen in Karlstein und fünf in der Marktgemeinde Thaya entstehen. Fünf Windräder dürfen in Waidhofen an der Thaya gebaut werden, sagte Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP), obwohl hier ursprünglich nur drei geplant waren. Doch die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya und Groß-Siegharts teilen sich eine Windparkzone, die in Groß-Siegharts abgelehnten Windräder können nun auf Waidhofener Gemeindegebiet entstehen.

Von 10.271 Wahlberechtigten gaben 7.312 eine gültige Stimme ab. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung bei 71,19 Prozent. Die Ergebnisse wurden, da die Wahlbeteiligung in allen Orten über 50 Prozent lag, somit von allen Bürgermeistern als bindend angesehen. (twi)