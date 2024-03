Schauspielerin, Sängerin, Filmemacherin: Erika Pluhar wurde kürzlich 85 Jahre alt. In ihren Filmen schreckte sie auch vor autobiografischen Auseinandersetzungen nie zurück. Im Wiener Metro-Kinokulturhaus wird ihr Schaffen nun gewürdigt.

In einer Szene beim legendärem Fernseh-Beruferaten „Was bin ich?“ wurde die junge Schauspielerin Erika Pluhar dereinst gefragt, ob sie Sängerin sei. Sie verneinte. Mit heftigem Kopfschütteln. Doch im Laufe ihrer Karriere hat sie viel gesungen – auch eigene Chansons. Sie entpuppte sich als vielseitige Künstlerin. Sie hat gelesen – auch eigenen Texte. Sie stand auf der Bühne. Sie stand vor und hinter der Kamera.

„Werkschau zum 85. Geburtstag“ nennt sich nun der Film-Reigen, den man Erika Pluhar im Metro-Kinokulturhaus aufbereitet hat. Noch bis 10. April wird sie darin als Schauspielerin wie als Filmemacherin gewürdigt.

In denjenigen Streifen, in denen sie selbst das Regiebuch verfasst hat, scheute sie vor autobiographischen Anklängen nicht zurück. Ihr Film „Marmortische“ etwa verstrickt das einstige Ehepaar Erika Pluhar – André Heller nochmals in prickelnde Spontan-Gespräche. Es geht um ein längst getrenntes Paar, das in sechs Szenen „après“ aufeinander trifft. Das „ewige G‘wurks mit uns beiden“ poppt wieder auf, erinnert manchmal an die Dialoge aus der Feder eines Arthur Schnitzler: Man macht einander Vorwürfe, kokettiert, resigniert. Letztlich gewinnt der Zuseher (oder Voyeur?) den Eindruck, dass die Frau doch die Überlegene in diesem Beziehungs-Rondo ist.

Partnertausch und Sahara-Reise