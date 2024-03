Ist Prostitution ein Job wie jeder andere?

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Illustration von Christine Pichler

In Berlin haben sich Sexarbeitende zur Genossenschaft zusammengeschlossen und wollen nicht weniger als die Arbeitsbedingungen der gesamten Branche verändern. Sie positionieren sich gegen das viel diskutierte Sexkaufverbot.

„Ich finde es nicht akzeptabel, wenn Männer Frauen kaufen. Das ist etwas, das mich moralisch immer empört hat“, sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz im November bei einer Fragestunde im Bundestag und stieß damit eine Debatte rund um ein mögliches Sexkaufverbot an. Der Prostituiertenverband in Deutschland zeigte sich wenig erfreut und lud den hochrangigen Politiker zum Gespräch ins Bordell. Zu diesem Treffen kam es wohl nie – oder höchstens unter Ausschluss der Öffentlichkeit –, die Debatte jedoch wird in Deutschland fortgesetzt. Die Meinungen zum Thema gehen dabei selbst unter vermeintlich gleich Gesinnten weit auseinander.