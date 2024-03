Erlebt der Kommunismus eine Renaissance? Und warum warnen so viele vor dem Kommunismus? Am Tag nach dem Wahlerfolg der KPÖ Plus in Salzburg ist dazu Jakob Zirm zu Gast im Studio der „Presse“.

»Viele Menschen wollen, dass sich endlich was ändert.« Claudia Klimt-Weithaler Klubobfrau KPÖ Steiermark