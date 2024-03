Der Chef der Lokführer-Gewerkschaft will die Streiks unberechenbarer machen. Die Osterfeiertage könnten betroffen sein. Die Deutsche Bahn klagt wegen drohender „Unplanbarkeit“.

Claus Weselsky kommt drei Minuten zu spät. „Es lag am Zug“, sagt der 65-Jährige. Was natürlich ironisch ist, schließlich ist er nicht nur Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Weselsky trägt sein Scherflein dazu bei, dass am Dienstag in Deutschland kaum Züge fahren und viele Menschen nicht oder zu spät zu Terminen kommen dürften. Wieder einmal.