Amoklauf-Drohungen an zwei Wiener Schulen

Betroffen sind eine Schule in der Leopoldstadt sowie eine in Rudolfsheim-Fünfhaus. Die Polizei konnte bereits Entwarnung geben.

Nachdem gestern in einer oberösterreichischen Schule eine Amoklauf-Drohung eingegangen war, kam es Dienstagfrüh an zwei Wiener Schule zu ähnlichen Vorfällen. Betroffen sind eine Einrichtung im zweiten und eine im 15. Bezirk. Die Polizei konnte aber bereits Entwarnung geben, wie Sprecher Mattias Schuster der „Presse“ mitteilt.

Die Drohungen seien per E-Mail an die jeweiligen Direktionen geschickt worden. „Wir nehmen jede Drohung ernst“, sagt Schuster. Die Gebäude wurden evakuiert, vorgefunden habe man nichts. Verdächtige gibt es noch nicht. Die Ermittlungen laufen.

Es dürfte sich um Nachahmungstaten handeln. Denn erst am Montag gab es eine ähnliche Drohung an einer Mittelschule in Garsten (Bezirk Steyr-Land). Die Schülerinnen und Schüler wurden umgehend in Sicherheit gebracht. Gegen 15 Uhr konnte die Polizei Entwarnung geben. Die Drohung ging per Anruf ein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.