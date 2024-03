Auch in Österreich verbreitet China über „Newsportale“ Propaganda

China will globalen Einfluss gewinnen

Die kanadische Bürgerinitiative Citizen Lab entdeckte weltweit mehr als 120 angebliche News-Webseiten, die auf Peking zurückzuführen sind. Eine davon ist in Österreich.

Toronto/Wien. Nicht nur Russland setzt Desinformation aggressiv als Waffe ein, um in westlichen Ländern an Einfluss zu gewinnen. Aktiv in Europa und den USA ist zunehmend auch Chinas kommunistisches Regime, das sich bis vor wenigen Jahren vor allem auf Asien konzentrierte. Wie Peking seinen „Desinfomationskrieg“ ausgeweitet hat, zeigt eine Recherche der kanadischen Bürgerrechtsinitiative Citizen Lab.