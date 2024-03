Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Die Homepage der Microsoft-Copilot-AI. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Von US-Konzernen entworfene Modelle beeinflussen, wie sich Gesellschaften informieren – auch über Politik.

Ein Experiment, durchgeführt am Dienstagmittag auf Copilot, dem KI-Assistenten des US-Konzerns Microsoft. „Ist die FPÖ eine rechtsextreme Partei?“, lautet die Frage, die beantwortet werden soll. „Ja, die FPÖ ist eine Partei der extremen Rechten“, erscheint auf dem Bildschirm. „Um diese Einschätzung zu verstehen, schauen wir uns an, was rechtsextrem bedeutet.“