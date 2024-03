Wiener Städtische übernimmt Palais Hansen in Wien

Die VIG erwarb sämtliche Warimpex- und UBM-Anteile an dem Ringstraßengebäude.

Wie die Wiener Städtische Versicherung am Mittwoch mitteilte, übernimmt die Gesellschaft sämtliche Anteile der bisherigen Miteigentümer des Palais Hansen, UBM (33,57 Prozent) und Warimpex (9,88 Prozent). Damit wurde das Versicherungsunternehmen, das seit 2007 Anteile hält, zum Alleineigentümer des Prachtpalais am Wiener Ring. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. „Das Palais Hansen hat sich seit 2013 sehr gut entwickelt und nun ist der optimale Zeitpunkt für den Anteilsverkauf gekommen“, sagte Warimpex CEO Franz Jurkowitsch in einer Ausendung am Mittwoch.

Was UBM betrifft, so beteiligte sich der Entwickler darüber hinaus mit 25 Prozent am Projekt „Central Hub“ im Twenty One von Bondi Consult. „Trotz aller aktuellen Einschränkungen beweisen wir damit unsere Handlungsfähigkeit und sichern so unsere Zukunft für die Zeit nach der Immobilienkrise“, sagte Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG, anlässlich der aktuell vorliegenden Zahlen für das Geschäftsjahr 2023.

Neuer Betreiber: Anantara Palais Hansen Vienna Hotel

Die aus Asien bekannte internationale Gruppe Minor Hotels hat mit 1. März 2024 den Betrieb des Palais Hansen mit der Marke Anantara Hotels, Resorts & Spas – das erste dieses Brands in Österreich – übernommen. Die Räumlichkeiten des denkmalgeschützten Gebäudes sollen im ersten Jahr bei laufendem Betrieb umfassend renoviert werden, womit sich das Hotel im Luxus-Segment neu positioniert. Bis zur Übernahme durch Minor Hotels hatte die Kempinski Gruppe den Hotelbetrieb für über zehn Jahre geführt, ehe sie sich im besten Einvernehmen aus dem Wiener Markt zurückgezogen hat.

Mehr zur Geschichte Das Palais Hansen wurde vor 150 Jahren nach den Plänen von Theophil Hansen errichtet und hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich: Kurz nach der Weltausstellung wurde es zunächst zum Wohngebäude, später zu einem Amtshaus der Stadt Wien. 1997 veräußerte die Stadt das Gebäude und es wurde wieder zu einem Hotel umgebaut. Seit 2012 ist die Palais Hansen Immobilienentwicklung GmbH Eigentümer.

