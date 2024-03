„Es gibt Orte, da trauen sich Juden nicht mehr hin“

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka beklagt, dass man beim Thema Antisemitismus „zu lange zugesehen habe“, auch in der Bildungspolitik gebe es „schwere Verfehlungen“.

Der Antisemitismus steigt, und zwar in besorgniserregendem Ausmaß: Das ist nicht nur das Ergebnis eines aktuellen Berichts der Israelitischen Kultusgemeinde, sondern es war auch der Tenor mehrerer Experten bei der Verleihung des Simon-Wiesenthal-Preises am Dienstagabend im Parlament. Für die Veranstaltung lud Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) auch den deutschen Extremismus-Experten Achmad Mansour nach Wien – und beide erklärten zuvor in einem Gespräch mit der „Presse“, dass der jüngste Anstieg des Judenhasses durch den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober sie extrem beunruhige.